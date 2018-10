Previsão de moderação do vento nas próximas horas em Cascais 

A Câmara de Cascais e a Proteção Civil marcaram para hoje de madrugada, nos Paços do Concelho, um 'briefing' sobre o ponto de situação do incêndio que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo-se alastrado, entretanto, ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que se fazem sentir e que obrigou a retirar de casa preventivamente 47 pessoas.



"Aguardemos pelas próximas horas, que de facto a previsão é de moderação do vento e que isso venha também a ajudarmos num efetivo e total combate à situação que ainda está a decorrer", disse Carlos Carreiras aos jornalistas.

O incêndio "não está ainda controlado", prosseguiu o presidente da Câmara de Cascais, mas as autoridades esperam que isso aconteça "dentro de algumas horas".



"Aguardar que o vento modere porque tem sido o grande inimigo nesta operação não só pela intensidade, mas também por via das mudanças frequentes de direção e isso tem sido a grande adversidade que temos sentido no terreno", explicou.



Carlos Carreiras fez questão de deixar uma "palavra de agradecimento pela solidariedade demonstrada" ao ministro da Administração Interna, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República que, garantiu, "ao longo de toda a madrugada têm estado em contacto e têm estado a informar-se e a manifestar todo o seu apoio quer do ponto de vista pessoal quer institucional".



"Nesse sentido há que registar esse acompanhamento dado pelos altos responsáveis da nação", enalteceu.

A primeira mensagem do autarca foi "uma palavra de serenidade e de reconhecimento a todos os cidadãos" que tiveram que sair das suas casas.



"A câmara estará aqui preparada para continuar a acompanhá-los nesta adversidade que nos assolou durante a noite. Todos os casos que foram do conhecimento foram acompanhados, estão a ser acompanhados e continuarão a ser acompanhados", prometeu.



Todos os elementos das forças de segurança e das forças de Proteção Civil receberam igualmente o agradecimento de Carreiras pela "forma muito profissional e muito competente" como "conseguiram conter um desastre maior".



"E aqui também beneficiando já da boa coordenação existente na prevenção que temos tido, na simulação de situações que vamos fazendo ao longo do ano e nesse sentido hoje mais uma vez se demonstrou que é absolutamente fundamental, não só as ações de prevenção na própria serra, mas também de coordenação entre todos os elementos", elogiou.

