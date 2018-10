Engenheiro português assassinado em Caracas

A vítima, segundo o diário El Universal, trabalhava para a empresa Digitel, uma das mais importantes operadoras de telefonia móvel da Venezuela.

O português foi assassinado no sábado na avenida Rio de Janeiro, no leste da capital, zona que normalmente não frequentava. A família desconhece como aconteceram os factos e teve conhecimento do crime através do Twitter, depois de a polícia ter localizado o cadáver.

A vítima tinha todos os seus haveres consigo e a família está a apelar à polícia para que investigue o homicídio e não permita que o crime fique impune. O engenheiro era casado e tinha três filhos.

Lusa