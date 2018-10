Segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com base na informação do pescador que chegou a terra, a nado, cerca das 20:00 de segunda-feira, o naufrágio da embarcação de pesca ocorreu na noite de domingo para segunda-feira.

Neste momento decorrem as operações de busca e salvamento dos dois desaparecidos, com recurso aos bombeiros voluntários da Calheta de São Jorge, uma unidade aérea da Força Aérea e uma unidade de salvamento da Marinha.