Encontrado corpo de um dos homens desaparecidos na barragem do Pisão

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que o corpo foi encontrado por bombeiros da corporação de Beja, que estão envolvidos nas buscas com uma embarcação.Segundo a mesma fonte, as buscas continuam durante a tarde para encontrar o outro homem.

A GNR foi alertada para o desaparecimento dos dois homens, de 43 e 49 anos, às 00:30 de hoje, depois de terem sido encontradas as suas roupas e telemóveis nas margens da albufeira, localizada na freguesia de Beringel, concelho de Beja.

Os dois homens terão ido na segunda-feira de manhã à pesca para a barragem, segundo o relato feito à GNR, e o alerta para o seu desaparecimento foi dado hoje às 00:30.

Durante a madrugada, foram realizadas buscas por militares da guarda e bombeiros nas margens da albufeira, mas foram suspensas às 4:30.

As operações retomadas a meio da manhã mobilizam a GNR e bombeiros com dois barcos e foram requisitados mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), indicou a fonte da guarda.No local, segundo o CDOS de Beja, estão 27 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros e da GNR.

