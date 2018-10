Encontrado corpo do segundo homem desaparecido na barragem do Pisão em Beja

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que o corpo do segundo homem foi encontrado por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), que tinham iniciado as operações de busca cerca de 15 minutos antes.

Segundo o CDOS, o corpo do outro homem tinha sido encontrado esta terça-feira cerca das 12:40.

A GNR foi alertada para o desaparecimento dos dois homens, de nacionalidade romena, de 43 e 49 anos, às 00:30 desta terça-feira, depois de terem sido encontradas as suas roupas e telemóveis nas margens da albufeira, localizada na freguesia de Beringel, concelho de Beja.

Lusa