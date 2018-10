Despiste na EN9 em Mafra faz dois feridos e obriga ao corte da estrada

Segundo a mesma fonte, no local do despiste, em Cheleiros (Mafra), no distrito de Lisboa, estavam ao início do dia elementos dos bombeiros de Montelavar e Mafra, além da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



De acordo com a informação disponível pelas 7:40 no site da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), no local estavam 19 elementos apoiados por seis veículos.



O despiste, que provocou dois feridos ligeiros, ocorreu pelas 6:55, na EN9, que liga Cascais à EN1 em Alenquer.



Lusa