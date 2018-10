No total, o processo tem 60 arguidos em Portugal e um outro homem que tinha sido detido na Alemanha.

Recorde-se que em março deste ano, perto de 20 motards dos Hells Angels invadiram um restaurante no Prior Velho, onde estavam elementos do grupo de motards Red and Gold, criado por Mário Machado.

Os dois grupos rivais entraram em confrontos violentos dentro do estabelecimento comercial.