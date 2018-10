32% das crianças entre os 2 e os 10 anos têm excesso de peso

O resultados do estudo realizado pela APCOI em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB/FMUL) resultam da análise de uma amostra de 12.764 alunos de todos os distritos de Portugal que participaram no projeto "Heróis da Fruta" no ano letivo 2017-2018, revela a APCOI em comunicado.

Ranking de excesso de peso/obesidade nos vários distritos

As crianças de Viana do Castelo foram as que apresentaram a maior percentagem de excesso de peso com 41,1% / obesidade infantil com 30,8%

Região Autónoma dos Açores com 37,7%.

Braga com 37,3%,

Região Autónoma da Madeira (obesidade = 20%) e Vila Real com 37% (Vila Real é o distrito com a segunda maior percentagem de crianças obesas = 20,3%)

Viseu com 36,7%,

Aveiro com 36,2%,

Castelo Branco com 35,3% (percentagem de crianças obesas=18,1%)

Bragança com 33,5%,

Leiria com 33%,

Porto com 32,3%,

Santarém com 31,7%,

Setúbal com 31,1%,

Lisboa com 28,3%,

Coimbra e Portalegre com 27,9%,

Évora e Guarda com 27,5%, (percentagem de crianças obesas na Guarda = 15,6%)

Faro com 26,2%

Beja com 19%