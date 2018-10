ModaLisboa começa hoje na Estufa Fria

António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira e Filipe Augusto irão apresentar as suas coleções entre as 16:00 e as 18:00 de hoje, na Estufa Fria., no âmbito da plataforma Workstation, que começou por ser apenas para fotógrafos, na última edição estendeu-se a ilustradores e passa agora a integrar também designers de moda.

Dos cinco jovens que hoje apresentam as coleções, dois já se sagraram vencedores do concurso Sangue Novo da ModaLisboa, destinado a jovens finalistas de cursos de Design de Moda ou que estejam a iniciar a sua marca - João Oliveira na 48.ª edição e Filipe Augusto na 50.ª edição - e outros dois foram finalistas naquela competição -- Cristina Real e Tiago Loureiro.

Dos cinco, apenas um vive fora de Portugal. António Castro está atualmente em Paris, onde trabalha para a Maison Margiela, no departamento têxtil da coleção Artisanal.

As coleções que António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira e Filipe Augusto vão apresentar hoje, estarão à venda entre sexta-feira e domingo no "Wonder Room", uma 'pop-up store' (loja temporária), no qual participam 24 marcas e 'designers' nacionais, montada junto ao Pavilhão Carlos Lopes e aberta ao público.

Para hoje, também na Estufa Fria, está ainda marcado o debate "Fast Talks: Street X Fashion", "refletindo sobre a influência do 'streetwear' no design de moda".

Na conversa, marcada para as 18:00 e moderada por Joana Barrios, participam o diretor criativo do Estúdio Edelkoort, Gert Van de Keuken, os representantes da FILA Europa Raimo Diehl e Anton Zamiatine, o fotógrafo de 'streetstyle' Adam Katz Sinding, o diretor criativo da Partners e fundador do grupo Sneakers Love Portugal, Pedro Lima, e a assessora de comunicação do Museu Coleção Berardo.

A moderar estará a criativa Joana Barrios.A 51.ª edição da ModaLisboa marca o início de um novo ciclo na moda em Portugal, com as associações de Lisboa e do Porto a colaborarem, no âmbito de um protocolo assinado recentemente.

No dia 11 de setembro, a Associação ModaLisboa, que organiza a ModaLisboa, e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), responsável pelo Portugal Fashion, assinaram um protocolo de colaboração que prevê uma nova semana da moda portuguesa.

A versão 'beta' desta semana de moda, uma espécie de estágio, começa hoje, e prossegue com a 43.ª do Portugal Fashion, de 18 a 20 de outubro.A 51.ª edição da ModaLisboa decorre até domingo, no Pavilhão Carlos Lopes e zonas circundantes, no Parque Eduardo VII.

Lusa