Trabalhadores do Metro de Lisboa em greve parcial na próxima 5.ª feira

"A greve para a generalidade dos trabalhadores e que afeta a operação será das 06:00 até às 09:30. Para os trabalhadores administrativos será das 10:00 às 12:30", esclareceu à Lusa fonte da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações).

Num comunicado conjunto, os trabalhadores justificam a greve parcial com a discordância com a proposta de atualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019, apresentada aos representantes sindicais na quarta-feira pelo Conselho de Administração da empresa.

"Obviamente que as organizações sindicais não podem aceitar este aumento salarial para dois anos, porque na prática isto corresponde a um aumento de 'zero' para 2019", salientam, no comunicado.

Os sindicatos defendem que o aumento proposto de 24,50 euros deverá valer apenas para 2018, com retroativos a 01 de janeiro.

Os trabalhadores do Metro de Lisboa estão já a realizar, desde terça-feira, uma greve ao tempo extraordinário.

Os sindicatos subscritores do documento são o STRUP (Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal), STTM (Sindicato dos Trabalhadores da Tracção do Metropolitano de Lisboa), SINDEM (Sindicato Da Manutenção), SITRA (Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes), STMETRO (Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa) e SITESE (Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo).



Lusa