Ministro da Defesa demite-se

"Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela", referiu Azeredo Lopes, na carta a que a agência Lusa teve acesso.

O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, terá garantido em tribunal que o ministro da Defesa teve conhecimento do encobrimento no caso das armas de Tancos, alegações que Azeredo Lopes sempre negou.

O que disse Azeredo Lopes sobre o roubo em Tancos?

Nascido no Porto a 20 de junho de 1961, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes é professor universitário na sua área de estudos, o Direito, na Universidade Católica, e é autor de artigos e obras na área do Direito internacional. Sem filiação partidária, católico praticante, e adepto do Boavista, Azeredo Lopes chegou ao Governo depois de dois anos como chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

Marcelo aguarda proposta de sucessor de Azeredo Lopes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou esta sexta-feira a exoneração de José Azeredo Lopes de ministro da Defesa e aguarda a proposta por parte do primeiro-ministro, António Costa, de nomeação de um sucessor.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "o primeiro-ministro informou esta tarde o Presidente da República do pedido de demissão do ministro da Defesa Nacional", nos termos da Constituição, "mais tendo acrescentado que oportunamente proporia o nome de um substituto".

Demissão de Azeredo Lopes “era esperada”

O Major General Raul Cunha considera que a demissão de Azeredo Lopes de ministro da Defesa “era esperada face à evolução dos acontecimentos” relacionados com Tancos. O Major General acredita que o primeiro-ministro terá entendido que os problemas tinham “atingido uma dimensão razoável” e que isso impediria o ministro de continuar em funções.