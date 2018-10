A cerimónia da tomada de posse realiza-se no Palácio de Belém e contará com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro, que na altura do anúncio garantiram ter tomado a decisão em consenso.

Lucília Gago tem 35 anos de experiência e é a segunda magistrada da área da família e menores que vai dirigir o Ministério Público.

Da carreira da nova PGR, destaca-se a liderança do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.