As atenções estão viradas para as zonas costeiras devido à forte agitação marítima que se tem feito sentir. Para garantir a normalidade das telecomunicações e infraestruturas de rede, foi reforçado o número de operacionais no terreno.

O mau tempo provocou alguns estragos na Madeira mas, segundo a Altice, foi apenas necessária a intervenção em dez casos.

A tempestade afasta-se agora da região da Madeira e dirige-se em direção ao continente.