Associação de Proteção Civil apela a comportamentos preventivos de empresas

Este alerta da ASPROCIVIL é dirigido às empresas que prestam serviços públicos de necessidades primárias, como energia, gás, telecomunicações e concessionárias de estradas e autoestradas, bem como às câmaras municipais, a quem também cabe responsabilidade na garantia da mobilidade e segurança nas suas vias.

Esta associação de técnicos de proteção civil pede a estas entidades para que adotem comportamentos de prevenção, garantindo a mobilização preventiva e o pré-posicionamento de meios humanos e materiais.

Entretanto, a Altice Portugal indicou, em comunicado, que reforçou o número de equipas de prevenção para "assegurar a maior normalidade possível" com a passagem do furacão.Segundo a Altice, centenas de técnicos e equipas estão prontas para intervir a qualquer momento e sempre que solicitados pelas autoridades competentes e clientes, além de terem sido aumentado o número de equipas no atendimento ao cliente, por forma a ter informação mais rápida e poder agir com maior celeridade na resposta.

No comunicado, a ASPROCIVIL considera, também, que todos os agentes de proteção civil devem alertar a população para as medidas de proteção e autoproteção, como redobrar os cuidados de condução rodoviária, verificar a limpeza dos sistemas das águas pluviais, evitar circular no interior das matas e florestas e não praticar qualquer tipo de desporto na zona costeira ou ribeirinha, enquanto durar o alerta.

O IPMA colocou 13 distritos sob aviso vermelho por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, consequência da passagem por território continental do furacão Leslie.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém são os distritos sob aviso vermelho, segundo as informações disponíveis na página do IPMA na internet.

O furacão Leslie vai atingir o território continental já como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 Km/hora, mas que podem atingir máximos históricos de 180/190 km/hora, segundo disse à Lusa o meteorologista do IPMA, Nuno Moreira.

Segundo a Proteção Civil, o período crítico vai acontecer entre as 23:00 de sábado e as 04:00 de domingo.

Lusa