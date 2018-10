EDP ativa estado de alerta e reforça equipas operacionais

O estado de alerta entrou em vigor às 18:00, refere a empresa numa nota de imprensa, acrescentando que a concentração de meios será feita nas "zonas onde se espera maior impacto" da tempestade.

A EDP Distribuição justifica as medidas com a previsão de condições do tempo adversas, com a aproximação do furacão Leslie, que deverá atingir o território continental como depressão pós-tropical, em particular fortes rajadas e chuva intensa, "sobretudo nas zonas a norte de Lisboa".

A empresa adverte que o fornecimento de eletricidade poderá ser afetado "de forma significativa", adiantando que se mantém em articulação com a Proteção Civil e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou hoje 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.

O furacão Leslie deverá atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.

De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá acontecer entre as 23:00 de sábado e as 04:00 de domingo.A Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil pediu hoje às empresas que prestam serviços públicos para que adotem comportamentos preventivos, nomeadamente através da mobilização de meios, devido à passagem do furacão.

Lusa