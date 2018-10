Final do Europeu feminino de hóquei interrompida devido a falha na iluminação

O encontro está interrompido há cerca de 15 minutos, quando faltavam jogar 2.41 minutos e numa altura em que a Espanha vencia por 3-2, na sequência de falhas sucessivas nos holofotes principais do pavilhão.

Durante a interrupção, a GNR retirou os espetadores de uma das bancadas, uma vez que as chapas que revestem o recinto naquela local corriam o risco de se soltar, devido à força do vento.

O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.

De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04:00 de domingo.

Os últimos dados da Proteção Civil indicam que o furacão Leslie perdeu intensidade, mas ganhou velocidade e mudou de trajetória, havendo a previsão de que passe na faixa entre Setúbal e Porto.

