TAP cancela alguns voos nacionais e internacionais por causa da tempestade Leslie

Foram cancelados voos entre Lisboa e Porto e voos com partida de Lisboa para Roma, Veneza, Londres, Paris, Oviedo e Madrid.

A transportadora aérea portuguesa assegurou que vai garantir a proteção e reacomodação dos passageiros afetados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 13 distritos sob aviso vermelho por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, consequência da passagem por território continental do furacão Leslie.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém são os distritos sob aviso vermelho, segundo as informações disponíveis na página na internet do IPMA.