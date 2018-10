Várias pessoas que foram à marginal observar as consequências da passagem do furacão Leslie tentam proteger-se junto a arcadas de prédios, sendo visíveis vários sinais de trânsito arrancados com a força do vento.

No distrito de Leiria, há também registo de várias quedas de árvores, assim como no distrito da Guarda, Coimbra ou Viseu.

A proteção civil prevê que a intensidade do furacão Leslie seja mais sentida no período entre as 23:00 de hoje e as 04:00 de domingo.

Lusa