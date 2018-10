Costa faz remodelação com novos ministros da Defesa, Economia, Saúde e Cultura

O Presidente da República aceitou os nomes propostos pelo Governo:

- Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira (acumula funções);

- Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho;

- Ministra da Cultura, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves;

- Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões;

- Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Soeiro de Matos Fernandes (Altera o nome do cargo).

As posses terão lugar amanhã, segunda-feira, 15 de outubro, pelas 12h00, no Palácio de Belém.

Ministras passam de três para cinco

O XXI Governo Constitucional aumenta o número de ministras de três para cinco.

Graça Fonseca na Cultura e Marta Temido na Saúde juntam-se no executivo liderado por António Costa às ministras da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, da Justiça, Francisca Van Dunem, e do Mar, Ana Paula Vitorino.

Energia transita para o Ambiente

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, passa a ser ministro do Ambiente e da Transição Energética, com a inclusão da Secretaria de Estado da Energia na sua esfera de competências.

A Secretaria de Estado da Energia, desde a formação do atual Governo, esteve na área da Economia.

Número de ministros desce de 17 para 16

Com as mudanças feitas hoje pelo primeiro-ministro, o número de ministros desce de 17 para 16, já que Pedro Siza Vieira passa a ser ministro Adjunto e da Economia.