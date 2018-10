Saída de Azeredo Lopes pode levar a remodelação profunda do Governo

Além da substituição do ministro da Defesa, que se demitiu na sequência das polémicas sobre o caso do assalto aos paióis de Tancos, está a ser ponderada uma mexida mais vasta no Executivo.

Há várias pastas que têm sido criticadas internamente no Governo e no PS, como é o caso da Cultura, da Saúde ou da Economia.

A SIC não conseguiu confirmar quais são em concreto as pastas a remodelar, mas tem indicações seguras de que se pode estar a preparar a maior remodelação desta legislatura.

Até agora, as remodelações foram sempre pontuais, com saída dos ministros João Soares e Constança Urbano de Sousa e outras de secretários de Estado, nomeadamente depois do caso das viagens a convite da Galp.

A concretizar-se, esta grande remodelação teria um calendário pouco habitual por ser feita em cima das negociações do Orçamento do Estado na especialidade.