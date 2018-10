Todas as escolas da Figueira da Foz vão estar encerradas amanhã

O vereador da Educação da Figueira da Foz, Nuno Gonçalves, disse hoje à agência Lusa que na segunda-feira não haverá aulas em nenhum nível de ensino no concelho, por questões de segurança.

Também no concelho vizinho de Montemor-o-Velho não haverá aulas na segunda-feira, pelo menos.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo o comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

As rajadas de vento na Figueira da Foz ultrapassaram os 170 quilómetros/hora, durante a madrugada deste domingo. Cinco pessoas ficaram desalojadas porque a casa terá ficado sem telhado.

Fernando Vilaça, morador na Figueira da Foz, descreveu esta à SIC Notícias o cenário de destruição na região Centro, dizendo que "as pessoas estavam bastante aflitas".

Outdoors, sinais de trânsito e muitas árvores foram arrancadas pela força do vento na Figueira da Foz. Ao repórter da SIC, Nelson Mateus, chegou a informação de que 800 pessoas ficaram retidas no interior do centro de Artes e Espetáculo, que ficou sem eletricidade.

A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade. Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.