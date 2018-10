Voo da TAP regressa a Lisboa após descolagem devido a fumo na cabina

O voo TP494, com 72 passageiros a bordo, partiu de Lisboa às 21:41, e aterrou "em total segurança" às 22:11.Segundo a TAP, que não adiantou os motivos do incidente, "foram cumpridos os procedimentos adequados numa situação destas, por forma a garantir a segurança dos passageiros com a prioridade na aterragem".

Os 72 passageiros "desembarcaram normalmente e estão a ser acomodados em hotéis", sendo reencaminhados posteriormente para "próximos voos" com destino a Toulouse, adiantou a transportadora.



Lusa