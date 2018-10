Dois pescadores indonésios entre as vítimas de naufrágio ao largo de Espinho

Uma pessoa morreu, três estão desaparecidas e uma foi resgatada com vida na sequência do naufrágio, disse à Lusa José Festas, da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar.

Segundo o capitão do porto da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, dois dos cinco pescadores, que se encontravam na embarcação com 12 metros de comprimento no momento do naufrágio, são naturais da Indonésia.

Até ao momento foi apenas resgatado com vida o mestre da embarcação registada na Póvoa, Rafael Silva, de 52 anos, que, segundo José Festas, foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria da Feira.

Permanece desconhecida a identidade da única vítima mortal já confirmada.

De acordo com a Marinha Portuguesa, o alerta para o naufrágio foi dado "esta manhã", relativamente a uma embarcação de pesca "que se encontrava a cerca de 10 milhas (cerca de 19 quilómetros) ao largo de Esmoriz", em Espinho, distrito de Aveiro.

Fonte da Polícia Marítima do Douro referiu que o alerta foi dado pelas 07:00, tendo um dos tripulantes da embarcação sido resgatado "com vida" pelas autoridades.

A mesma fonte indicou que as buscas estão a ser realizadas por embarcações e por um avião e um helicóptero da Força Aérea.

"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou outra fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".

