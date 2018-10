Próximo de Pedro Nuno Santos, e da ala mais à esquerda do PS, tem um estilo frontal e contundente - que ajuda a explicar porque António Costa acabou por o substituir nas funções de porta-voz do partido, em maio deste ano.

No último debate quinzenal, foi João Galamba quem defendeu o Governo na nomeação do socialista Carlos Pereira para a Entidade Reguladora da Energia - a última e controversa decisão do secretário de Estado cujo lugar vai agora ocupar.