"O Mal Entendido: As Doenças a que Chamamos Cancro" vence prémio de jornalismo

"O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro"



Na próxima década, metade da população na Europa Ocidental terá, em algum momento da vida, uma doença oncológica. Mas o cancro será, cada vez menos, uma doença mortal. A medicina e a ciência avançam no diagnóstico, no tratamento e na prevenção. Se aplicássemos o que já sabemos sobre prevenção e diagnóstico precoce, a mortalidade por cancro reduziria mais de 50%. Entender melhor as muitas doenças a que chamamos cancro é um ponto de partida.

Conduzidos por quem vive a doença, por quem a trata e por quem a investiga, procuramos respostas para as grandes perguntas sobre a doença que mais tem aumentado em todo o mundo: o que é o cancro? Qual é a importância da relação entre médico e doente? Como se lida com a notícia e com a incerteza? Que caminhos se trilham nos laboratórios? O que podemos fazer, enquanto sociedade, para reduzir o enorme impacto da doença oncológica?

Com recurso a ilustração e animação,o primeiro capítulo cruza duas grandes viagens: a viagem da ciência e da medicina até às mais recentes conquistas da imunooncologia, que passam por apetrechar o sistema imunitário de cada doente para combater o seu próprio tumor. E a viagem pessoal de um homem que recebeu um diagnóstico de mieloma múltiplo aos 35 anos.