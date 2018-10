Um morto e um ferido em acidente rodoviário em Braga

"Tratou-se de uma colisão rodoviária que ocorreu na estrada nacional 101 em Palmeira, Braga, e que causou um morto e um ferido ligeiro. Neste momento, ainda não temos a informação do número total de viaturas envolvidas na colisão", explicou a fonte do CDOS de Braga.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado cerca das 19:00.

Meios dos bombeiros de Braga, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica deslocaram-se ao local, estando as autoridades a investigar as causas do acidente.

Lusa