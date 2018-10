Madeira sob aviso amarelo até ao final do dia

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevêem-se ventos fortes na costa sul do arquipélago, que podem chegar aos 70 quilómetros por hora.

Devido ao agravamento do estado do tempo, o Presidente da República adiou a visita ao Funchal, marcada para esta quinta-feira.

Foi cancelado o voo em que Marcelo Rebelo de Sousa ia seguir, ao início da noite de ontem.

A visita do Presidente da República à Madeira vai ser novamente agendada.

Entretanto, dois voos da TAP, rumo a Lisboa e ao Porto, previstos para as 7h05, foram cancelados.