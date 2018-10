Já em maio, Pedro Siza Vieira pediu escusa de lidar com as questões da energia, por ter sido advogado do escritório que representa o maior acionista da EDP. Depois disso, teve de solicitar o parecer do Tribunal Constitucional sobre a sua quota numa empresa imobiliária que fundou com a mulher.

Agora, vê-se obrigado a esclarecer mais uma situação de potencial conflito de interesses. O gabinete do ministro já disse à Lusa que não vê incompatibilidades na situação.