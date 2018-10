Colisão entre três veículos faz um morto e um ferido grave em Alcácer do Sal

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o óbito da mulher, de 78 anos, foi declarado no local, tendo o ferido, de 27 anos, sido transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

A colisão envolvendo dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, e um camião, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 120, ao quilómetro 11, perto de Albergaria, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR). O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do HLA.

O alerta foi dado às 11:35 horas e as operações de socorro mobilizaram operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA e um helicóptero, que não chegou a ser utilizado, além da GNR, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Lusa