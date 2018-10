Parlamento chumba fim da concessão da Fertagus e recomenda lei portuguesa à Ryanair

PSD, PS, CDS e PAN votaram contra a iniciativa comunista, enquanto BE, PEV votaram a favor do texto do PCP.



O projeto de resolução do BE, recomendando ao Governo que obrigue a aplicação da lei laboral portuguesa às agências de recrutamento de pessoal que trabalham com a companhia aérea de baixo custo Ryanair foi aprovado com votos a favor de todos os partidos, menos do PSD, que se absteve.



Registou-se ainda unanimidade quanto à votação global da proposta de resolução do Governo aprovando o protocolo suplementar à Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves.

Lusa