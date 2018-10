Sindicato dos estivadores lamenta "incapacidade" da ministra do Mar de reunir setor

Aludindo ao encontro promovido hoje pela ministra Ana Paula Vitorino numa altura em que os dois sindicatos dos estivadores vivem uma fase de crispação, o SEAL criticou ainda a "mudança de Leixões para Lisboa, das 18h30 para as 16h00", do local da reunião.

Em carta dirigida à presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Guilhermina Rego, a que a agência Lusa teve acesso, o Sindicato dos Estivadores Conferentes e Tráfego dos Portos do Douro e Leixões fez saber que não iria comparecer ao encontro de hoje.

No documento, o sindicato repudiou "qualquer tentativa política de consagrar [o presidente do SEAL, António] Mariano como interlocutor dos trabalhadores" do Porto de Leixões, bem como recusou que o SEAL seja "parceiro social" no que toca aquele equipamento.

Na mesma carta, aquela estrutura dá ainda conta da sua repulsa por "qualquer tentativa política e individual de quebrar a coesão da estrutura federativa nacional em que o sindicato se integra".

Respondendo à ausência, o SEAL questionou a recusa de presença na reunião lembrando as declarações na quarta-feira do presidente do referido sindicato, Aristides Peixoto, quando, perante os deputados da Assembleia da República, afirmou que o seu sindicato "defende e promove a livre filiação e não acredita em monopólios sindicais"".

Citando ainda o dirigente sindical na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social quando afirmou que "os trabalhadores é que definem se querem ou não monopólios" e que os trabalhadores representados pelo sindicato "não querem uma unicidade sindical", o SEAL disse não perceber como pôde faltar a um encontro marcado para o Porto de Leixões.

Referindo-se a Ana Paula Vitorino, o comunicado do SEAL lembra ficarem "por saber que razões levaram a ministra a alterar o palco da reunião".

Argumentando ser a sua presença "logisticamente impraticável" em Lisboa à hora anunciada por o consultor jurídico e delegados sindicais estarem em Matosinhos para a reunião no porto, o SEAL mantém, ainda assim, a porta aberta para um entendimento sob a tutela do ministério.

"As circunstâncias que levaram à mudança de local e hora da reunião não devem ser consideradas para um futuro agendamento a fim de discutir a situação anómala vivida em Leixões, para a qual demonstrámos a nossa completa disponibilidade para os próximos dias", lê-se na nota de imprensa.

Neste cenário, o SEAL propõe "qualquer dia e hora compreendidos entre 22 e 30 de outubro, a ter lugar nas instalações da APDL ou, em alternativa, na delegação do SEAL em Matosinhos".

Lusa