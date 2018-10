Suspeitos que fugiram do tribunal capturados em Gondomar

A PSP marcou para as 20h00, na Direção Nacional da PSP em Lisboa, uma conferência de imprensa para dar mais notas sobre o assunto.

Os três homens foram capturados no parque de campismo de Gondomar. São suspeitos de dezenas de assaltos a casas na área do Grande Porto e fugiram esta quinta-feira por uma das janelas do TIC do Porto.

Pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido 500 mil euros em dinheiro e bens, foram consumados em residências de idosos.

Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia, sendo imputados pela polícia a três pessoas, dois irmãos e um sobrinho destes, com idades entre 25 e 35 anos, que foram detidos em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto.

Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos.