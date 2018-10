Hugo Pires detém uma empresa que se dedica à "conversão de imóveis devolutos em alojamentos turísticos".

Em declarações à edição de hoje do jornal Público, o deputado do PS garante que embora esteja registada como tal, a empresa nunca se dedicou ao arrendamento nem ao alojamento turístico. Em todo o caso, Hugo Pires decidiu pedir um parecer, para saber se a situação é ou não incompatível com o novo cargo.