Almoço de homenagem a Joana Marques Vidal

A anterior procuradora fez um balanço positivo dos últimos seis anos, que considerou difíceis mas muito gratificantes.

Joana Marques Vidal recordou o programa de autonomia e independência que desenvolveu à frente da Procuradoria-Geral da República e agradeceu aos magistrados do Ministério Público e à Polícia Judiciária.

No almoço, promovido por um grupo de magistrados do Ministério Público, estiveram presentes amigos e profissionais da área da Justiça, incluindo a atual procuradora, Lucília Gago, que tomou posse no passado dia 12 de outubro.