Acidente com duas motas provoca um morto e corta Avenida Marginal na zona do Estoril

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o acidente ocorreu cerca das 14:30 e envolveu "dois motociclos".

Segundo a mesma fonte, do acidente resultou um morto, um rapaz de 16 anos, e um ferido ligeiro, ambos condutores das motas envolvidas no acidente.

De acordo com o INEM, no local esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma ambulância do INEM e ainda um motociclo de emergência médica.

A Avenida Marginal encontra-se cortada no sentido Lisboa-Cascais na zona do acidente e, segundo fonte da PSP, não há ainda "previsão para a reabertura da via".



Lusa