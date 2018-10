Deputada pinta as unhas durante debate do Orçamento do Estado

A fotografia, publicada pela agência, foi tirada pelo fotógrafo Rafael Marchante e pode ver-se Isabel Moreira a pintar as unhas durante o debate no Parlamento.

O ministro das Finanças abriu o debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que já tem aprovação garantida na generalidade com os votos de PS, PCP, BE e PEV. Mário Centeno anunciou ainda que o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vai baixar, adiantando que será reposto o nível fiscal que vigorava antes do último aumento em 2016.