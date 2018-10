"A Galp e a Eni tomaram a decisão de abandonar o projeto de exploração de fronteira na bacia do Alentejo.

Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos 'offshore' [no mar] do país, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração", referem as empresas numa nota hoje divulgada.



As duas empresas escusam-se a fazer "comentários adicionais" dada "a existência de diversos processos judiciais em curso".



Lusa