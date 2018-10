Circulação de quase 50% de urbanos de Lisboa e 40% no Porto, avança a Infraestruturas de Portugal

"Mais se informa que está a ser assegurada a atividade do centro de controlo de tráfego, que promove todas as informações associadas ao tráfego rodoviário e a atividade das unidades móveis, que patrulham diariamente as estradas e prestam assistência aos automobilistas", acrescentou a mesma fonte.



"A Infraestruturas de Portugal agradece a melhor compreensão aos utentes para os transtornos causados", concluiu.

A CP-Comboios de Portugal tinha informado que entre as 00:00 e as 10:00 circularam 143 dos 453 comboios programados e apenas nas linhas urbanas de Lisboa e do Porto.



Fonte oficial da empresa precisou que em Lisboa circularam 104 comboios e no Porto 37.



A Fertagus, que faz a circulação pela ponte 25 de Abril, entre Lisboa e a margem Sul, tinha informado à agência Lusa que seis comboios, de um total de 43 previstos, foram suprimidos.



José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), garantiu, por seu lado, que cerca de 80 a 90% dos comboios foram suprimidos até às 8:00 de hoje.



O dirigente sindicalista, que falava à agência Lusa na estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa, notou que a adesão à greve por parte dos trabalhadores "é muito significativa".



Os sindicatos exigem que a administração da empresa e o Governo concretizem o acordo coletivo de trabalho e cheguem a acordo sobre um regulamento de carreiras.



Lusa