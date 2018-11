Decisão sobre julgamento de caso dos colégios GPS conhecida hoje

O Ministério Público acusou inicialmente dois ex-decisores públicos e cinco administradores do grupo GPS por corrupção, peculato, falsificação de documento, burla qualificada e abuso de confiança no caso dos colégios privados/grupo GPS, mas retirou, entretanto, a acusação de abuso de confiança, mantendo as restantes.

O ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa José Manuel Canavarro e o antigo diretor regional de educação de Lisboa José de Almeida estão acusados de corrupção.

O dinheiro pago a colégios do grupo GPS no âmbito dos contratos de associação com o Estado alegadamente financiou férias, carros, bilhetes para o mundial de futebol de 2006, jantares, vinhos e até seguros pessoais, segundo o Ministério Público.



Com Lusa