Professores e educadores manifestam-se esta tarde no Parlamento

Tiago Brandão Rodrigues terá uma audição conjunta da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e da Comissão de Educação e Ciência e Comissão da Cultura Comunicação.

No exterior da Assembleia da República, a Federação Nacional de Professores (Fenprof) organiza um protesto por considerar que a proposta do OE 2019 "passa ao lado da educação e esquece os professores", sublinhando que, do conjunto de 13 propostas que apresentou para serem consideradas em sede de OE 2019, só uma - gratuitidade dos manuais escolares para toda a escolaridade obrigatória -- foi contemplada.

Para a Fenprof, "a não ser profundamente alterada, esta proposta não serve a Educação, pois continua sem dar resposta aos problemas existentes e a desrespeitar os profissionais do setor".

"Com esse protesto, professores e educadores darão expressão ao seu repúdio face à imposição do governo de lhes apagar tempo de serviço que cumpriram, aprovada pelo conselho de ministro na véspera do Dia Mundial dos Professores, considera a Fenprof.