Ao semanário Expresso, que avançou a notícia, o secretário-geral do PSD reconhece que faltou e diz que quase sempre se desloca às reuniões só para marcar presença, devido às funções inerentes ao cargo que ocupa no partido.

Sobre um dos dias em que José Silvano estava em Vila Real com Rui Rio e terá de ter sido alguém a marcar presença por ele no registo do Parlamento, o secretário-geral do PSD defende que não pediu a ninguém para o fazer e diz que terá de averiguar o que aconteceu.