Cientistas de Coimbra descobrem alternativa à base cancerígena dos plásticos

Coordenada por Ana Fonseca e Arménio Serra, a investigação que conduziu à nova molécula "verde" é o tema de capa da revista científica "Green Chemistry", uma das mais prestigiadas revistas da área da química verde.

Os investigadores, citados no comunicado, salientam que "há muito que a comunidade científica estuda uma alternativa ao estireno, um composto considerado tóxico e bastante nocivo para o ambiente e para o ser humano, tendo sido classificado como agente carcinogénico".

"Até aqui, as tentativas de substituição do estireno não se mostraram satisfatórias, essencialmente por não assegurarem as melhores propriedades do material final", lê-se na nota.De acordo com os investigadores, o maior desafio da investigação "foi desenvolver uma molécula com base em produtos naturais, que possa ser utilizada nas mesmas funções do estireno e que após os mesmos tratamentos possibilite a obtenção de materiais com as mesmas propriedades mecânicas e térmicas".