Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

-"Juiz de Sócrates liberta traficante de armas"

- "Relação anula decisão de Ivo Rosa mas suspeito já tinha fugido"

- "Acuña e Bas Dost decisivos"

- "Marcelo exige respeito pelas forças armadas"

- "Jesus já tem acordo para voltar ao Benfica"

- "Tempestade Leslie: Agricultores lesados recebem 15 milhões"

- "442 morrem na estrada nos primeiros dez meses do ano"

- "Estado coloca 35 imóveis à venda"

- "Imagens mostram Bárbara sem controlo ao volante"

- "'Soldado milhões' custa 910 mil euros à RTP"

Público:

- "SPA condenada a pagar um milhão a ex-diretor despedido"

- Cem anos do Armistício: Ensombradas por Tancos, as Forças Armadas desfilaram com garbo"

- "Santos Silva, Mário Centeno e Siza Vieira são para continuar"

- "Madeleine Albright vê fascismos em todo o lado"

- "Portugal garante 4,7 milhões do fundo da globalização"

- "Os cavalos-marinhos da ria Formosa estão em risco"

- "Futebol: Sporting ultrapassa Benfica e Sp. Braga vence"

- "Web Summit: Regressa a cimeira que durante quatro dias coloca Portugal no centro do universo digital - As empresas da Ásia e os seus investidores continuam a ser grandes ausentes"

Jornal de Notícias:

- "Concursos desertos obrigam câmaras a pagar mais caro"

- "Hospitais enviam falsas urgências para centros de saúde"

- "Desfile: Marcelo lança alerta a quem faz "jogos de poder" com os militares"

- "Hotéis: Gigantes entram no alojamento local"

- "Porto: reabilitação da Maria Pia inclui museu a Eiffel"

- "Justiça: Espanhol julgado por aterrorizar advogados"

- "Braga 2 -- V. Setúbal 1: 'Guerreiros' colam-se aos 'dragões' na liderança"

- "Sporting: 'Leões' dão a volta em jogo difícil nos Açores"

- "Maratona: Ugandês bate recorde debaixo e chuva e frio"

Jornal i:

- "Web Summit: A 'melhor e maior' edição de sempre tem direito a segurança reforçada"

- "José Silvano: Secretário-geral do PSD garante ao 'i' que vai clarificar faltas no parlamento"

- "Marcelo fala em 'jogos de poder' em desfile militar como a nossa democracia nunca tinha visto"

- "Erica Malunguinho: Resultado das eleições brasileiras 'é um ensaio para a barbárie'"

- "Le Pen lidera intenções de voto para as europeias em França"

- "Alexandra Duarte: 'Como explicar a uma criança que jogo a mais provoca vício?'"

- Alfredo Barroso: A crise da democracia no Ocidente: uma catástrofe intelectual"

Negócios:

- "Banca nacional é das mais atrasadas na digitalização"

- "PGR favorável a grupo Violas contra o Estado"

- "Lei não permite saber os verdadeiros donos das SAD"

- "Vale a pena estar na Web Summit? O que pensam seis start-ups"

- "Portugal é o segundo país que mais corta na despesa"

- "Verbas para o ensino superior vão subir 1,9%"

- "Filmagens geram investimento de 23,7 milhões"

- "As 10 ferramentas dos bancos para o ajudar a poupar"

- "'Os ambientalistas somos nós, produtores florestais' - Líder da Unac sugere deduzir à coleta de IRS os custos de limpeza"

O Jogo:

- "Agarrados ao topo - Minhotos alcançam FC Porto na frente e marcam cimeira para a próxima semana"

- "Abel: 'Defender e saber defender também é jogar bem'"

- "Sta. Clara-Sporting 1-2: Leões dão a volta e ultrapassam águias"

- "Marcel Keiser deve chegar esta semana"

- "Varandas: 'Nunca me faltará coragem para decidir'"

- "FC Porto: Liderança com dedo de Sérgio"

- "Benfica: Jonas contra jejum milionário"

- "Revelação de José Boto: Filipe Vieira chumbou Coutinho e Dembélé"

- "Feirense-Tondela: Trio ofensivo do Tondela desfez muralha - Superdefesa metralhada"

A Bola:

- "Ventos de Vitória - Leão deu a volta e continua colado aos primeiros"

- "Keizer já em Lisboa"

- "Benfica: Vieira reuniu-se com os capitães"

- "Chelsea prepara ataque a João Félix"

- "FC Porto: Dragão chega aos 200 mil na Liga dos Campeões"

- "SC Braga 2-1 V. Setúbal: Guerreiros não desarmam"

- "Motociclismo: Miguel Oliveira vice-campeão do mundo"

Record:

- "Leão volta a sorrir"- "Reviravolta nos Açores dá 3.º lugar à frente do Benfica"

- "Battaglia em lágrimas com suspeita de lesão grave"

- "Benfica: Sem loucuras para renovar com Salvio"

- "Benfica: Prodígio Ronaldo Camará em risco"

- "FC Porto: Otávio espreita regresso ao onze"

- "AF Lisboa: Confusão no Abóboda-Belenenses

- Árbitro agredido saiu no carro da polícia"

- "Sp.Braga 2-1 V.Setúbal: Cabeça na liderança"

- "MotoGP: Miguel Oliveira vice-campeão"

Com LUSA.