Incêndio em Lisboa faz 4 feridos por inalação de fumo

"O fogo está circunscrito à cobertura", disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, informando que quatro pessoas sofreram inalação de fumos, três das quais foram encaminhadas ao hospital de São José.

O incêndio levou à evacuação do hotel na Praça da Figueira.

Segundo a agência Lusa constatou no local, pelas 18:15, as chamas eram visíveis no topo do edifício e estavam a ser combatidas por 28 operacionais, apoiados por nove viaturas.

No local estão elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, além de elementos das forças policiais.



Lusa