Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Buraco de 90 milhões na saúde militar"

- "Burla milionária às seguradoras com falsas mortes"

- "Namoro do Benfica com Jesus começou em fevereiro"

- "Reizer no Sporting apos jogo do arsenal"

- "Dragões à caça de dinheiro e glória"

- "Cientistas preveem redução do cancro"

- "Procurador volta a atacar Proença"

- "Gasóleo caro: Setor dos reboques ameaça com paragem"

- "Web Summit: Empreendedores à procura da quimera"

- "Guarda: Prémio para pistas de crime contra gato"

- "Na Baixa de Lisboa: Fogo provoca susto e quatro feridos"

Público:

- "Caso Tancos faz subir tensão entre Presidente e Governo"

- "Eleições nos EUA: Beto, o democrata que sonha provocar um terramoto político no Texas"

- "CDS insiste que ministra quer ilegalizar touradas"

- "Taxa do açúcar: Coca-Cola queixa-se ao PCP"

- "Portugal é dos países mais ameaçados por bactérias resistentes"

- "BCP compra Eurobank e reforça presença na Polónia"

- "Web Summit: Ricardo Lima, o português que escolhe as 'startups'"

- "Semana dos protestos: A greve atípica dos professores está a ter efeitos mínimos -- PSD critica paralisação dos juízes: 'Não é a forma legítima'"

Jornal de Notícias:

- "Demolições na costa começam já para o ano"

- "Adiamento de revisões a comboios regionais evita supressões"

- "Armas: Marcelo insiste que desconhecia operação de Tancos"

- "Saúde: Pediatria do S. João tem verba no Orçamento de 2019"

- "Fraude: Rede vendia TV pirata por todo o mundo"

- "Referendo a Trump"

- "Matosinhos: Transdev no lugar da Resende em janeiro"

- "Moda: XL ganha espaço nos desfiles nacionais"

- "'Champions': F.C. Porto faturou mais de 60 milhões com Sérgio Conceição"

- "Sporting: Marcel Keizer confirma abordagem dos 'leões'"

- "Benfica: Crédito de Rui Vitória à prova no duelo europeu frente ao Ajax"

Jornal i:

- "Bloco quer suspender o Dia da Defesa Nacional"

- "Web Summit: Um país de descobridores cinco séculos depois"

- "Polémica da tourada continua: Mariana Mortágua diz que corridas de toiros são tortura"

- "Spice Girls regressam para uma digressão sem Victoria Beckham"

- "Glisofato: A guerra contra o inimigo perigoso que se esconde nos passeios"

- "'Fizz': Ex-procurador desvaloriza subscrição de obrigações do BPA"

- "EUA: Americanos vão hoje a votos e Trump joga tudo na questão da imigração"

Negócios:

- "Salários levaram 60% do aumento da despesa em Saúde"

- "Beneficiários contra recuo no combate à fraude na ADSE"

- "Fintech pedem mais agilidade na regulação"

- "Margem para dividendos no BCP decidida em Frankfurt"

- "Estados Unidos: Trump vai a exame nas eleições intercalares"

- "Política: Orçamento já tem mais de 200 propostas de alteração"

- "Criador da internet propõe contrato para a tornar melhor"

Record:

- "Jesus à espera: Ajax e Tondela decisivos para o futuro de Rui Vitória"

- "João Félix até 2023"

- "Keizer confirma convite leonino"

- "Sporting: Battaglia operado"

- "FC Porto: Sérgio elogia Óliver e defende Herrera"

- "Rio Ave-Nacional (3-3): Vila-condenses empatam mas passam Benfica"

A Bola:

- "'Trabalho para ser o melhor ponta de lança do mundo', André Silva em grande entrevista no dia em que celebra 23 anos"

- "'Interessa dizer que o nosso grupo não é forte', Sérgio Conceição envia recado"

- "Benfica: João Félix blindado com Euro120 milhões"

- "Sporting: Acabou a época para Battaglia"

- "Marcel Keizer, um desconhecido até...na Holanda"

- "SC Braga: Abel Ferreira"

- "Santa Clara: Osama Rashid, o refugiado iraquiano que encontrou a paz no futebol"

- "Vila-condenses atiram Benfica para o quinto lugar"

O Jogo:

- "'Interessa dizer que o grupo não é forte', Sérgio Conceição recusa desvalorizar adversário na Champions e pede 'foco'"

- "Rio Ave-Nacional (3-3): Pódio fugiu aos 89'"- "Sporting: Keizer começa dia 12"

- "Benfica: Félix ainda se imagina campeão"

- "Braga: Dyego é matador de elite"- "Arbitragem: Agressão punida com multa de 750 euros"

- "Dragões exigem melhores árbitros"

