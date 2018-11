GNR registou 1.157 acidentes e cinco mortos durante a operação "Todos os Santos"

Em comunicado, a GNR adianta que entre os dias 31 de outubro e 04 de novembro, altura em que é celebrado o dia de "Todos os Santos", registaram-se 1.157 acidentes que provocaram cinco mortos, 18 feridos graves e 340 feridos ligeiros.

Durante a operação, os militares detiveram 147 condutores, dos quais 97 por condução com taxa de álcool no sangue (TAS) igual ou superior a 1,20 gramas/litros e 35 por falta de habilitação legal.

A GNR detetou ainda 15.066 infrações, sendo a maior parte por excesso de velocidade (1.755), falta de inspeção periódica e obrigatória (261), por condução com uma taxa de álcool superior ao permitido por lei (244) e anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (177).

Na operação foram ainda detetadas 148 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 138 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

No comunicado, a GNR destaca ainda que foram aplicadas 4.503 contraordenações.

A GNR intensificou, durante cinco dias e em todo o país, o patrulhamento rodoviário com vista "a regularizar o trânsito e garantir o apoio nas viagens realizadas" por muitas pessoas durante o feriado Todos os Santos.

Na operação estiveram mobilizados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos comandos territoriais, que realizaram ações preventivas com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária.



Lusa