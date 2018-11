PGR está a analisar faltas do deputado José Silvano

Numa nota enviada à redação da SIC, a PGR diz estar "a analisar os elementos que têm vindo a público com vista a decidir se há algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público".

O deputado e secretário-geral do PSD, envolvido na polémica sobre falsas presenças em plenários do Parlamento, assinou hoje a folha de presença da comissão eventual para a Transparência, mas não assistiu à reunião:

Já hoje, Rui Rio reafirmou, ao dizer que as suas palavras não têm a validade dos iogurtes, que mantém a confiança em José Silvano:

No passado, casos semelhantes de falsas presenças na Assembleia da República foram alvo de investigação pelo Ministério Público: