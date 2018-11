Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Visão:

- "Como quer a sua canábis?"

- "Brasil: A tropa de elite de Bolsonaro"

- "Aliança: Quem está com Santana Lopes"

- "Ambiente: Suspeitas de gestão danosa na Quercus"

- "Kapuscinski: A vida e as sombras do repórter polémico"

Sábado:

- "Como poupar dinheiro a comprar e vender casa... e com o banco, os carros os seguros"

- "Russo procurado pela Interpol tem visto Gold em Portugal"

- "'Machismo, censura, ditadura. Sempre fui contra...', a vida de Lia Gama, 74 anos, que saiu de casa aos 13"

Correio da Manhã:

- "Rede de jogo ilegal dá golpe de 80 milhões"

- "José Silvano: Deputado volta a assinar e sai da sala"

- "Cantor pimba desaparece no mar de Peniche"

- "Mails do Benfica são 'crime organizado'"

- "Benfica-Ajax (1-1): Empate agrava pressão sobre Vitória"

- "Sporting: Onda verde em Londres"

- "Mourinho vence Ronaldo em Turim"

- "Erro de formador: Guarda prisional morta por bala esquecida"

- "Causa mortes em Espanha: Remédio sob vigilância apertada da autoridade"

Público:

- "Gás: Furos em Aljubarrota e Pombal ameaçam vestígios arqueológicos"

- "Desemprego está a crescer menos e os salários estão a subir mais"

- "40% dos doentes não fazem a radioterapia de que precisam"

- "'Champions': Benfica empata e fica mais longe dos 'oitavos'"

- "Reabilitação urbana financia residências universitárias"

- "Sem abrigo: Nova estratégia ainda chegou aqui -- Reportagem numa antiga escola do Porto"

- "EUA: Trump demite Jeff Sessions e perde no Congresso"

- "Parlamento: Procuradoria está a analisar o caso das falsas presenças de José Silvano"

- "Carlos Moedas: 'Preocupa-me mais a Itália do que o 'Brexit''"

Jornal de Notícias:

- "Portugal sem meios para proteger dados pessoais"

- "Escalas 'ilegais' de juízes podem libertar líder do Turismo do Norte"

- "Saúde: O que pensam os deputados dos atrasos no Joãozinho"

- "Parlamento: Justiça aperta o cerco às faltas do dirigente do PSD"

- "Jogo 'online': Vinte detidos e 49 carros de luxo apreendidos"

- "EUA: A primeira mulher de origem portuguesa no Congresso"

- "Espaço: Centenas de turistas à espera de entrar em órbita"

- "Trabalho: Políticos e gestores com maiores aumentos salariais"

- "Megaprocesso junta seis investigações no caso dos e-mails"

- "F. C. Porto: Empresário de Herrera vai negociar renovação"

- "Sporting: 'Leões pagam maio milhão pelo novo treinador"

Jornal i:

- "Carlos Alexandre não vai ser testemunha de Sócrates"

- "Web Summit: Um dia dedicado a robôs e sentimentos"

- "Michael Isikoff, jornalista e autor de 'Roleta Russa': 'Numa guerra cibernética, os russos podem causar mais danos aos EUA do que nós a eles"

- "Educação Popular: O ajuste direto irregular, as ameaças e outras suspeitas"

- "Benfica: Empate contra Ajax deixa clima na Luz ainda mais ensombrado"

- "Trump perde na Câmara dos Representantes mas salva Senado"

- "França: Serviços secretos mataram cérebros do atentado de Paris"

- "Alegre diz que 'campanha' contra touradas 'cheira a totalitarismo'"

Negócios:

- "Dois anos de Trump deram um recorde aos mercados"

- "Chineses já contactaram Bruxelas por causa da OPA à EDP"

- "40% das mães dizem que não tiram um mês para cuidar dos filhos"

- "Entrevista a António Filipe: PCP 'convicto' no fim do corte nas pensões antecipadas da CGA"

- "O que foi dito no Web Summit sobre 'fake news'"

- "Vicaima deslocaliza Global para Paredes por 16 milhões"

- "Bolsa: BCP dispara 15% antes de divulgar resultados"

- "Banca: Totta perde eficiência mas espera inversão até 2020"

- "Espetáculos: Preço dos bilhetes deve baixar com redução do IVA"

Record:

- "Benfica-Ajax (1-1): Luz perde pachorra: Nova vaia e lenços brancos após empate que complica ainda mais a Champions"

- "Arsenal-Sporting: 'Não podemos esconder-nos', Bruno Fernandes assume"

- "Keizer está livre e deve viajar amanhã"

- "FC Porto: Herrera dedicou golo a Conceição"

- "Golaço de Ronaldo mas é Mourinho quem sorri"

- "China: Vítor Pereira campeão"

A Bola:

- "Senhores da angústia: Empate compromete e só um milagre permitirá continuidade na Champions"

- "FC Porto: Carlos Vinícius na mira para o ataque"

- "Em Londres com ambição: 'Segredo? Jogar com vontade de ganhar', Tiago Fernandes"

- "Marcel Keizer livre para o leão"

- "China: Vítor Pereira para a história"

- "Golaço de Ronaldo, vingança de Mourinho"

O Jogo:

- "Águia larga Vitória: Jonas voltou a marcar primeiro, Tadic empatou na segunda parte e a crise continua"

- "FC Porto: 'É a nossa melhor fase da época', Felipe antecipa cimeira com o Braga e recorda as seis vitórias consecutivas dos dragões"

- "Arsenal-Sporting: Keizer livre para assinar"

- "Braga: Abel já ganhou no Dragão como jogador"

- "China: Vítor Pereira e Hulk campeões"



Com LUSA.