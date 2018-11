BE "debate o futuro" em dois dias. Convenção do partido arranca hoje

Catarina Martins diz que a convenção é um bom momento para se fazer um balanço dos últimos três anos. Questionada sobre a falta de adversários para a liderança dentro do partido, a coordenadora do bloco de esquerda assegurou que não há falta de diversidade de opiniões no bloco.

A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, afirma que o PS cumpriu um programa de mínimos, mas que o BE quer um programa de máximos para um Governo de Esquerda nas próximas eleições.



Luís Fazenda reconhece que será difícil o BE fazer um Governo sem o PS, mas diz que o partido está empenhado em fortalecer-se para poder impor um programa de esquerda nas próximas eleições.

A Convenção Nacional do BE, na qual Catarina Martins deverá ser reconduzida pelos delegados no cargo de coordenadora nacional, começa no dia em que passam três anos da assinatura dos acordos que viabilizaram o Governo minoritário do PS.

No Pavilhão Municipal do Casal Vistoso os trabalhos começam às 11:00, com a votação do regimento e a eleição da mesa que vai dirigir os trabalhos, estando prevista a primeira intervenção de Catarina Martins na Convenção do BE pelas 12:00.

Para hoje está ainda prevista, para além das intervenções dos inscritos, a discussão e votação das propostas de alteração aos Estatutos, assim como a apresentação das Moções de Orientação Política, a cargo de um representante de cada um dos documentos.

Já no domingo são conhecidos os resultados das eleições para a Mesa Nacional e da Comissão de Direitos, sendo ainda votadas as Moções de Orientação Política, seguindo-se a sessão de encerramento da Convenção Nacional.

Segundo o texto da moção mais votada na última reunião magna do partido, "a Comissão Política (CP) elege um Secretariado, responsável entre reuniões da CP pela condução política e organizativa, e é coordenada pelo/a dirigente que encabeça a lista mais votada à Mesa Nacional", o que determinou que Catarina Martins deixasse de ter o cargo de porta-voz e retomasse o papel de coordenadora.