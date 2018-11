Trabalhos do último dia da reunião magna do Bloco de Esquerda já foram retomados

À chegada à Convenção, e ainda com lugares por preencher entre os delegados, os presentes aplaudiram a chegada da coordenadora do partido, Catarina Martins, que chegou ao Pavilhão do Casal Vistoso acompanhada pela dirigente e deputada Mariana Mortágua.



O palco da reunião magna dos bloquistas apresenta o mesmo cenário de sábado em tons vermelho e azul e o 'slogan' "Agora, a esquerda".



O BE termina hoje a Convenção Nacional, estando previsto que a intervenção de Catarina Martins, que deverá ser reconduzida como coordenadora do partido, se centre no "ciclo político que agora se inicia".



Ao longo da manhã serão conhecidos os resultados da eleição para os órgãos nacionais, Mesa Nacional e Comissão de Direitos, assim como votadas as três moções de orientação política.



A secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e a porta-voz e também deputada socialista, Maria Antónia Almeida Santos, vão ser as representantes do partido na sessão de encerramento.



Segundo outras fontes partidárias, a comitiva comunista na reunião magna bloquista vai ser composta pelos membros do Comité Central do PCP Armindo Miranda e Inês Zuber, enquanto "Os Verdes" se farão representar através dos dirigentes Joaquim Correia e Ana Sofia Calado.



André Charters d'Azevedo e Diogo Morgado vão deslocar-se ao Pavilhão Municipal do Casal Vistoso para ouvir a intervenção de fundo da coordenadora bloquista, Catarina Martins, pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN).